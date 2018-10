Doppio Malto Marcon, al via Concertime: ottima birra e musica dal vivo

Condividi

Linkedin email

Tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo da Doppio Malto Marcon. Si comincia mercoledì 24 ottobre con i Barracuda. Dalle 21:30 la cover band di Ligabue porta sul palco del Brew Restaurant tutta la grande musica del rocker di Correggio. In tour dal 202 nel Nord Est, i Barracuda combinano la grande passione per il Liga con l’energia del pubblico, un modo per vivere insieme momenti di emozioni e allegria.

Domenica 28 ottobre spazio invece ad una band tutta al femminile: sono in arrivo Le Casalingue! Stefania, Irene, Silvia, Giorgia e Astrid hanno dato vita ad una band hard rock grintosa, sfacciata ed ironica. Apprezzatissime nel circuito underground veneto, con i loro suoni prepotenti e distorti, una batteria, un basso incalzante e una voce corposa e ammaliante, propongono una performance mozzafiato e uno show coinvolgente, rigorosamente in grembiulino e tacchi. Appuntamento con il live dalle 21:30.

Ultimo appuntamento con il “Concertime” di Doppio Malto Marcon sarà mercoledì 31 ottobre. Si conclude in grande stile, durante la serata di Halloween, con Marco “Furio” Forieri: il veneziano va in scena con uno show unico tra musica e divertimento.

E se la musica non è mai abbastanza, tutti i venerdì da Doppio Malto sono dedicati a chi vuole scatenarsi con il ballo: dalle 22 le più grandi hit sono mixate dal vivo da Arj DJ, deejay dalle sonorità poliedriche…sarà difficile rimanere seduti!

Fino al 1° novembre Doppio Malto Marcon è protagonista del FestivalBeer: due settimane di eventi gratuiti dedicati al piacere di stare insieme a famiglia e amici, divertimento per grandi e bambini. E per tutti i clienti del Brew Restaurant la prima birra è sempre offerta. Clicca qui per vedere il calendario completo.