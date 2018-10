Drone trasporta sangue in ospedale, Italia prima al mondo [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Record mondiale dell’Italia che è un mix di sanità e tecnologia. A Pontedera (Pisa) ieri un drone per la prima volta al mondo si è alzato in volo per consegnare delle sacche di sangue in ospedale. A realizzare l’esperimento riuscito alla perfezione è stata ABzero, una spin off della scuola superiore Sant’Anna di Pisa che ha realizzato la capsula intelligente che permette ai robot volanti di trasportare sangue, emoderivati e organi controllando le condizioni di temperatura e umidità. Questo sistema riduce i tempo di trasporto da un’ora a 10 minuti.