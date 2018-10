È morto Gilberto Benetton

Condividi

Dopo la morte a luglio di Carlo, arriva un’altra brutta notizia in casa Benetton: Gilberto è morto all’età di 77 anni. Da tempo lottava contro una grave malattia ed era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite. Solo qualche mese fa aveva chiuso con successo l’operazione di Atlantia su Abertis che lo aveva impegnato per tutto il 2017. Anche il ponte Morandi era stato un duro colpo per lui: era infatti l’unico membro della famiglia veneta ad essere rappresentato nel consiglio di Atlantia, proprio per il suo ruolo attivo nella holding di partecipazioni.

Con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo, aveva fondato il Gruppo Benetton nel 1965. È stato vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria di famiglia, di Autogrill, era consigliere del Gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. Dal 2012 era stato inserito nell’Italian Basket Hall of Fame per i successi con la Benetton Pallacanestro Treviso. Il 10 luglio scorso era morto il più giovane dei quattro fratelli, Carlo, all’età di 74 anni.

Fonte: Repubblica

Ph: autogrill.com