Elezioni Alto Adige, Lega prima a Bolzano. M5S al palo

Alle elezioni provinciali in Alto Adige ha vinto la Südtiroler Volkspartei, con il 41% dei voti. Si conferma presidente Arno Kompatscher (in foto), che però perde 2 seggi in consiglio. Secondo posto per la lista dell’ex grillino Paul Köllensperger, con il 15,2%, terza la Lega, che si ferma all’11%, nonostante l’exploit nel capoluogo, dove ha ottenuto il 27,8% dei voti. Seguono a livello provinciale Verdi (6,8%), Süd-Tiroler Freiheit (6%), Partito Democratico (3,8%) e Movimento 5 Stelle (2,4%). L’affluenza si è attestata al 73,9%. Si è votato anche in provincia di Trento, dove lo spoglio è da poco iniziato.

