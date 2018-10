Godega (Tv), non sapeva di essere all’ottavo mese: partorisce in trattoria

Condividi

Per i medici era incinta di tre mesi e mezzo invece una donna di Godega (Treviso) era all’ottavo mese ed ha partorito a sorpresa all’interno della trattoria che gestisce con il marito. Quando la donna è entrata in travaglio all’interno del locale erano presenti diversi clienti che non hanno esitato ad aiutare i genitori a far venire alla luce la piccola Chiara. Lei e la mamma stanno bene.

Sulla pagina Facebook della trattoria si legge: «ringraziamo e ci scusiamo anche con tutti i clienti che hanno collaborato senza esitare dimostrando grande comprensione». Il marito, felicissimo di essere diventato papà però si chiede: «secondo i medici che avevano visitato mia moglie ad agosto, al momento del parto avrebbe dovuto essere incinta di soli tre mesi. Mi chiedo come sia possibile nel 2018».

Fonte: Gazzettino