Insulti razzisti contro anziana di colore sul volo Ryanair [VIDEO]

«Brutta bastarda n***a, se non ti togli da qui, ti caccio via io», «non parlarmi in una lingua straniera, stupida brutta mucca». Sono queste le parole pronunciate un passeggero nei confronti di una donna di colore a bordo di un volo Ryanair che da Barcellona doveva atterrare a Londra. In un video postato sui social e diventato virale, si vede l’uomo fare in modo che la donna non possa sedersi al posto assegnato regolarmente. La furia del passeggero è stata così evidente da far preoccupare anche le altre persone che erano a bordo, tanto che un uomo seduto dietro la coppia si è alzato e ha usato le sue mani per separarli, chiedendogli ripetutamente di smetterla di essere così violento.

Nonostante questo Ryanair è stata sommersa dalle critiche perchè l’assistente di volo non è intervenuto a calmare l’uomo o a chiamare le autorità per farlo scendere dall’aereo, ma, di fronte ai ripetuti insulti razzisti rivolti contro la donna, ha insistito con quest’ultima affinché si spostasse di posto, cosa che lei aveva inizialmente rifiutato di fare. In un’intervista all’Huffington Post di domenica, la figlia della vittima ha detto che sua madre di 77 anni è di origini giamaicane e stava tornando da una vacanza. Ha inoltre specificato che la signora era un membro della generazione Windrush. La Empire Windrush era una nave che ebbe una parte rilevante nella storia multietnica del Regno Unito. Il 22 giugno 1948 la Empire Windrush approdò a Tilbury con 492 passeggeri provenienti dalla Giamaica, che speravano di cominciare una nuova vita nel Regno Unito.