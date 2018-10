Maltempo a Roma, strade trasformate in fiumi di ghiaccio [VIDEO]

Condividi

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta tutta la notte per cercare di mettere in sicurezza automobilisti, strade e abitazioni dopo che un violento temporale ha colpito Roma. Alberti caduti, auto intrappolate e strade che si sono trasformate in fiumi di ghiaccio. Si è resa necessaria anche la chiusura di alcune stazioni metropolitane e anche di alcune scuole. La situazione è tornata alla normalità all’alba ma non mancano le polemiche. Lo scorso 2 ottobre il Codacons aveva diffidato l’Ama e il Comune a togliere le foglie in modo da evitare che bloccassero tombini e caditoie provocando allagamenti al primo temporale. «Puntualmente – spiega l’associazione – i nostri timori si sono avverati». Intanto i social si sono riempiti di foto e video a testimonianza dell’evento atmosferico eccezionale che ha colpito la capitale.

