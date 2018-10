Manovra, Tria risponde all’Ue: «nessun rischio per l’Europa»

Condividi

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha inviato a Bruxelles la lettera di risposta all’Unione Europea sulla legge di Bilancio. «Il governo – scrive Tria nella missiva – è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del patto di stabilità e crescita. È stata una decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recuperare i livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della popolazione».

«Qualora i rapporti deficit/Pil e debito/Pil non dovessero evolvere in linea con quanto programmato – sottolinea tria -, il Governo si impegna a intervenire adottando tutte le necessarie misure affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati». In ogni caso, per il ministro dell’Economia, la manovra «non espone a rischi la stabilità finanziaria dell’Italia né degli altri Paesi dell’Unione europea», come temono la Commissione e gli altri capi di Stato dell’Ue.

