Metal da bere: whiskey distillato con canzoni dei Metallica

Condividi

Linkedin email

“Blackened” è il titolo della prima traccia dell’album del gruppo thrash metal Metallica del 1989 “…And Justice for All”, il primo dopo la morte del bassista Cliff Burton. Ma è anche il nome di un whiskey americano prodotto proprio in collaborazione con la band losangelina. Non è una novità che cantanti e gruppi rock e metal “brandizzino” prodotti enogastronomici, soprattutto alcolici. La particolarità di questo whiskey sta però nel «miglioramento sonoro» ottenuto tramite onde sonore a bassa frequenza che avviano il processo di invecchiamento e alterano le molecole. Gli stessi Metallica hanno fornito le playlist con i brani da trasmettere durante il processo di distillazione ideato da Dave Pickerell (in foto assieme al batterista della band Lars Ulrich). Non ci resta che attendere l’arrivo di “Blackened” in Italia per “ascoltare” il suo gusto.

(Fonte: Ilsole24Ore)

(ph: Facebook – Dave Pickerell)