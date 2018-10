«Non è nostra cittadina»: ospedale San Marino respinge italiana

Condividi

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in un incidente stradale in provincia di Pesaro. Ma quando il Suem 118 ha contattato l’ospedale di San Marino, che distava solo 3 minuti di strada, la segreteria si è rifiutata di accoglierla. Lo racconta il dottor Michele Nardella al Resto del Carlino.«La segreteria dell’ospedale di San Marino ha chiesto alla nostra centrale operativa se la ragazza fosse sanmarinese – spiega Nardella -. Alla risposta che era italiana ci hanno immediatamente negato l’ingresso in ospedale della nostra ambulanza. Così siamo stati costretti a portare la ragazza all’ospedale di Urbino, distante 25 chilometri di strada tortuosa.E’ un comportamento indegno – aggiunge il medico – siamo di fronte all’apartheid sanitaria e umanitaria da parte di uno Stato». A quanto pare non è la prima volta che San Marino rifiuta pazienti italiani, anche gravi, costringendoli a ripiegare a Rimini.