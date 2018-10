Non solo Italia, lettere da Bruxelles anche ad altri 5 Paesi

Condividi

Non si parla altro dello scambio di lettere tra il governo italiano e la Commissione Ue sulla manovra di bilancio del prossimo anno ma l’Italia non è l’unica ad aver ricevuto una richiesta di ragguaglio. Ad altri cinque Paesi è arrivata la missiva dall’esecutivo comunitario che vuole ottenere precisazioni, informazioni e dettagli: Francia, Slovenia, Spagna, Portogallo e Belgio. Anche se la Commissione a Bruxelles sottolinea come nessuno di questi altri casi sia grave come quello italiano. Spagna, Belgio e Francia si sono dati obiettivi di riduzione del deficit strutturale inferiori agli impegni. Il Portogallo prevede una crescita della spesa primaria nel 2019 del 3,4% del Pil, rispetto a un tetto dello 0,7%. Alla Slovenia, Bruxelles esorta la rapida presentazione di un bilancio aggiornato dopo il cambio di governo.

Ci sono alcune differenze che non possono passare inosservate tra la lettera inviata all’Italia e le altre cinque. La prima è come sono state recapitate: al nostro Paese è stata trasmessa a mano direttamente al ministro dell’Economia Giovanni Tria dal commissario agli affari monetari Pierre Moscovici appena quattro giorni dopo la presentazione del bilancio. La seconda è che nelle cinque lettere non sono denunciate deviazioni significative nella traiettoria di finanza pubblica e non sono firmate da Moscovici e da Dombrovskis ma dal direttore generale per gli affari economici Marco Buti. La terza è che le cinque missive non sono state inviate ai ministri ma a funzionari dello Stato. Infine la differenza più importante: le lettere inviate agli altri partner europei non verranno seguite da bocciatura come nel caso dell’Italia che potrebbe tradursi in possibili sanzioni.

