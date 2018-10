Referendum, un anno dopo. Zaia e Stefani: «tutto pronto per autonomia»

Condividi

15:35 – Il contratto per l’autonomia del Veneto «è pronto, lo è dal 2 ottobre e quindi l’attesa inizia da questa data. Ce l’ha sul tavolo il presidente del Consiglio ed è solido, per un’autonomia vera». Parola del governatore del Veneto, Luca Zaia, che oggi, nell’anniversario del referendum regionale, ha incontrato a Venezia il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani. Nonostante i tempi lunghi per l’attesa riforma, Zaia si dice «tutt’altro che deluso perché, volendola vedere proprio fino in fondo, quest’anno l’abbiamo utilizzato, fra l’altro con un Governo abbastanza sul vacante, per redigere il progetto». Il ministro Stefani ha rassicurato: «il Presidente del Consiglio Conte, che tra l’altro è uomo di grandissimo spessore anche giuridico ha una piena cognizione di quella che può essere la portata della bozza d’intesa. Il presidente conosce quali sono le nostre istanze, ne abbiamo parlato anche in Consiglio dei Ministri in modo assolutamente sereno, collaborativo».

«Sono certa che i cinque stelle rispetteranno la volontà dei cittadini – ha aggiunto Stefani – che per la Lombardia e il Veneto si sono espressi attraverso un referendum che è un sistema di democrazia partecipata nel quale i cinque stelle credono fortemente». Il vicepremier Matteo Salvini conferma che l’accordo sull’autonomia di Veneto e Lombardia rientra nel contratto di governo con gli alleati del M5S e verrà affrontato in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. L’autonomia, ha detto salvini «è un passo avanti nel nome dell’efficienza, del risparmio, della trasparenza, del taglio agli sprechi, del merito, della politica a chilomettro zero. Sia noi sia i cinque stelle – ha sottolineato – siamo sensibili agli sprechi». (Fonte: Ansa)

