Riace, Lucano: «anche nazisti rispettavano leggi»

Ospite della trasmissione televisiva di RaiUno “Che tempo che fa” il sindaco sospeso di Riace Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha dichiarato che «anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma è stato un dramma per l’umanità. Ho cercato di far passare il messaggio che la giustizia è ancora più importante», rispondendo alla domanda del conduttore Fabio Fazio se sia possibile fare accoglienza senza infrangere le leggi. «Che senso ha rispettare una legge che ti obbliga a lasciare affogare le persone in mare?» ha detto il sindaco.Lucano rivendica quindi il diritto di infrangere la legge nel momento in cui la ritiene ingiusta, ma precisa che nessuno dei migranti di Riace è clandestino, fuori dalla legge. Anche il cosiddetto matrimonio combinato secondo Lucano era nella norma. E sul fatto di aver dato incarichi a cooperative non iscritte all’albo per la raccolta dei fiuti, ha detto che questo albo regionale non esiste. Ha raccontato inoltre che la prima notte dopo l’ordinanza di allontanamento ha dormito in macchina e ora è in un paese vicino a Riace e non a Napoli, nonostante l’ospitalità del sindaco Luigi De Magistris, perché spera di poter tornare presto nella sua città.

(ph: Che tempo che fa – RaiPlay)