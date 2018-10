Smaila: «abbiamo Ferrari e Ronaldo e Moody’s ci declassa»

Condividi

Umberto Smaila contro la decisione dell’agenzia di rating Moody’s di declassare l’Italia. «Noi abbiamo le Ferrari, Dolce e Gabbana, Ronaldo, il Sassicaia e ci declassa – ha scritto lo show man su Twitter -. L’India dove milioni di individui vivono tra escrementi di vacca ai limiti della sopravvivenza ha un’economia in grande considerazione per i mercati! Continuano a prenderci per il culo».