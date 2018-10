Treviso, migranti provano a vendere droga ad agenti in borghese

Condividi

Due ventenni, un cittadino nigeriano e uno gambiano, sono stati denunciati per spaccio a Treviso dopo aver provato a vendere marijuana a due agenti di polizia locale in borghese. I due sono richiedenti asilo già ospiti in una struttura di accoglienza di Vittorio Veneto e attualmente senza fissa dimora. E’ successo alle 21:30 di venerdì 19 ottobre: i due militari del Nucleo di P.g. della Polizia Locale, impegnati in un servizio per il contrasto allo spaccio in centro storico, si trovavano a bordo di un’auto quando si è avvicinato uno degli spacciatori proponendo l’acquisto.

Vedendo i due in borghese fingersi interessati, lo straniero ha chiamato l’amico gambiano che ha mostrato loro alcune dosi nascoste nelle mutande. A quel punto è scattato il blitz: gli agenti si sono qualificati ed hanno immobilizzato i pusher. Uno di loro ha opposto resistenza sferrando calci e pugni. Una volta arrivati al Comando di via Castello d’Amore, uno di loro viene trovato in possesso di 10 grammi di marijuana. I due richiedenti asilo sono stati denunciati a piede libero in concorso per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.