Treviso, sfotte il capo su Whatsapp: dipendente licenziato

Un dipendente di Nova Facility, cooperativa che gestisce l’accoglienza dei migranti all’interno dell’ex caserma Serena a Treviso, è stato licenziato in tronco, per colpa di una chat su Whatsapp. «Ti comporti come un bambino», avrebbe scritto il lavoratore in risposta al presidente della società, Gian Lorenzo Marinese, che aveva mosso una contestazione all’interno di una chat aziendale. Di fronte alle minacce del presidente, il dipendente aveva poi risposto «oh, che paura». Risultato, il lavoratore è stato lasciato a casa.

Come riporta la Tribuna a pagina 15, la vicenda è stata portata all’attenzione del sindacato Adl Cobas, che aprirà una vertenza, «perché lo riteniamo un abuso da parte dell’azienda», ha commentato Sergio Zulian. Da parte sua, Marinese replica: «sì, c’è stato questo scambio sulla chat di gruppo, ma il licenziamento non è solo per questo. Ci sono altre valide ragioni che spiegheremo nelle sedi opportune».

