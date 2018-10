Venezia, post contro Cucchi: bufera politica su vicesindaco

Condividi

Linkedin email

Non sono mancate le reazioni politiche alla notizia del post della vicesindaco di Venezia Luciana Colle contro Ilaria e Stefano Cucchi. La consigliera comunale del Partito Democratico Monica Sambo (in foto) annuncia su Facebook di voler portare la questione in consiglio comunale assieme a Giovanni Pelizzato (lista Casson). «L’attacco della vicesindaco Colle ad Ilaria Cucchi è vergognoso – scrive la Sambo su Facebook – .Dopo anni di ricerca della verità finalmente qualcuno ha iniziato a parlare e questo lo si deve soprattutto al coraggio di Ilaria. Oltre alla condanna alle parole – aggiunge – ci sentiamo di manifestare la nostra solidarietà ad Ilaria Cucchi che in questi giorni sta subendo attacchi e minacce inaccettabili». Anche il senatore del Pd Andrea Ferrazzi commenta su Facebook la questione: «la vicesindaca leghista di Venezia non risulta nota per alcuna azione amministrativa in questi tre anni e mezzo di governo – ha scritto -. Ha però il tempo di diffondere vergognosi attacchi ad Ilaria Cucchi, sorella coraggiosa che ha chiesto semplicemente giustizia».

(ph: Facebook – Monica Sambo)