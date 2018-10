Asiago, nuova seggiovia alle Melette

Condividi

Linkedin email

13:17 – 10 milioni di euro: è questo l’investimento previsto per il turismo montano sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). Per questa stagione invernale sono previste moltissime novità, in particolare nel comprensorio sciistico delle Melette dove, prima di Natale, entrerà in funzione una nuova seggiovia. Si tratta di un impianto di risalita a sei posti ad agganciamento automatico, dotato di tecnologie di ultima generazione. Con questo nuovo impianto, gli sciatori impiegheranno meno di un terzo del tempo che era necessario prima per risalire fino al punto più alto.

Un’altra seggiovia, questa volta quadriposto con tappeto d’imbarco, porterà gli sciatori in cima all’Ongara. Ma non è tutto: un nuovo ponte collegherà le due piste, quella che scende dall’Ongara e quella principale delle Melette. In questo modo sarà possibile passare da un versante all’altro senza mai togliere gli sci, per un totale di 25 chilometri di pista. (Fonte: Ansa – 12:17)

Ph: Facebook Scuola sci Asiago