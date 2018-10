BpVi e Vb, Bitonci (Lega): «presto primi rimborsi a risparmiatori»

Condividi

08:00 – «Nelle prossime settimane ci saranno i primi pagamenti per i risparmiatori». Lo ha detto il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci (Lega), ex sindaco di Padova, in occasione della presentazione del rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Coinvolti anche i soci truffati dalle ex popolari venete Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che avranno un rimborso parziale dopo che l’Arbitro della Consob ha accolto il loro ricorso presentazione del rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. «Sarà la prima volta che si otterranno dei rimborsi – ha aggiunto Bitonci – , quindi sarà riconosciuto il misselling, per una parte dei primi risparmiatori che hanno fatto domanda attraverso l’arbitrato della Consob». (Fonte: Ansa)