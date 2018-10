Briatore: «Gilberto Benetton nuova vittima del ponte Morandi»

Condividi

Linkedin email

«Il crollo del ponte di Genova ha fatto una vittima in più: Gilberto Benetton». A dirlo è Flavio Briatore che aveva un rapporto strettissimo con l’imprenditore veneto morto ieri all’età di 77 anni. «Lo avevo visto una decina di giorni prima del tragico evento, eravamo stati insieme un’oretta e ci eravamo salutati con un abbraccio e non stava così male. Poi lo sciacallaggio che la sua famiglia ha dovuto subire nei giorni dopo il 14 agosto gli ha dato il colpo di grazia».

«Dopo il crollo del ponte Morandi, parlare dei Benetton era come parlare del Diavolo e questa cosa lo ha distrutto – continua Briatore -. Perdiamo un grande imprenditore a cui devo dire grazie per quando insieme a Luciano decisero di farmi lasciare New York per andare a lavorare nel team di F1. Abbiamo avuto un rapporto anche conflittuale a volte, ma mi ha sempre lasciato carta bianca nella gestione del team e questa è stata una grande dimostrazione di stima e fiducia».

Fonte: Libero Quotidiano

Ph: Instagram Flavio Briatore