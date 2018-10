Gabanelli sta con Lucano: «modello esemplare in un’Italia fuorilegge»

Condividi

Milena Gabanelli, intervenuta durante la trasmissione “I Lunatici” su Rai Radio 2, ha difeso il sindaco di Riace Domenico Lucano definendolo un «modello esemplare» partito «ben prima di Salvini». La giornalista del Corriere della Sera spiega: «ha violato delle regole, può essere, la legge va rispettata, ma abbiamo in Italia una situazione che è talmente fuorilegge e fuori controllo in tante realtà. Lucano almeno ha fatto delle cose».

«Ora si punta il dito contro quest’uomo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma mi chiedo quanti sindaci abbiano invece girato la testa dall’altra parte senza prestare soccorso. E loro non avrebbero commesso nessun reato? Nemmeno morale?», si chiede la Gabanelli. E conclude: «questo sindaco ha organizzato il suo paese in questa maniera qui, dando le case sfitte, vuote, abbandonate, da restaurare, per dare un’occupazione gli immigrati e far diventare Riace anche un polo attrattivo».

Ph: Paolo Visone/Wikipedia