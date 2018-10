Manovra, Mattarella firma decreto fiscale: ecco cosa prevede

Condividi

Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Il presidente della Repubblica ha approvato il provvedimento che era giunto poco fa al Colle. Ora sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per la piena attuazione e la trasmissione alle Camere. Ecco cosa prevede il testo definitivo.

Dichiarazione integrativa speciale: permetterà di sanare i debiti fiscali pagando un’aliquota scontata del 20% ma sarà possibile entro un tetto di 100 mila euro di imponibile annuo, e non di 100 mila euro per tributo e anno di imposta. Saltano, invece, la possibilità di usare la dichiarazione per far emergere attività estere e la non punibilità penale della dichiarazione fiscale fraudolenta, della dichiarazione infedele e degli eventuali reati di riciclaggio e autoriciclaggio connessi alla dichiarazione integrativa. Salta anche l’ultimo comma dell’articolo 9, che penalizzava i contribuenti onesti, che non si avvalgono delle varie forme di definizione agevolata e di sanatoria previste dal provvedimento. Solo nei loro confronti si disponeva, infatti, un allungamento di tre anni dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può disporre gli accertamenti. Inoltre anche chi ha dichiarato tutte le imposte ma non è riuscito a pagarle per problemi economici dovrebbe beneficiare di uno sconto.

Al momento l’ordinamento italiano prevede già il carcere per chi non paga le tasse ma solo se gli importi dell’evasione superano i 30 mila euro. Con questo decreto potrebbero essere inasprite le norme penali relative all’evasione. Infine, con lo sconto annunciato anche per gli “evasori di necessità”, si potranno chiudere le pendenze con il fisco pagando (con rate fino a dieci anni) il 6% degli importi se il debitore ha un reddito Isee inferiore ai 15mila euro, del 15% con un reddito compreso tra 15 e 22 mila euro e del 25% se i guadagni dichiarati sono compresi tra 22 e 30mila euro.

