Nadia Toffa: «felice di essere viva, non ho paura della morte»

Condividi

Linkedin email

«Non ho paura della morte – ha detto la “Iena” – e non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare». Lo ha dichiarato Nadia Toffa a “Uno, nessuno, 100Milan” in onda su Radio 24, tornando a parlare del suo tumore. «Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva», ha spiegato la “Iena”. «Io voglio vivere la mia vita normale, senza cambiare una virgola».

A proposito delle critiche ricevute via social, la Toffa ha commentato: «in Italia c’è tanta invidia sociale». Infine ha svelato che la domanda che più la infastidisce è quella che le fanno tutti: «mi chiedono “come stai?“. Io rispondo sempre “benissimo“, e la gente ci rimane. Un mio amico mi ha scritto: “Ah allora sei guarita?”. No, non son guarita, però non posso stare benissimo?».