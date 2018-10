Pfas, Parlamento europeo approva nuovi limiti

Condividi

Con 300 voti favorevoli, 98 contrari e 274 astensioni, nel pomeriggio di oggi, il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, si è espresso a favore dell’introduzione di nuovi parametri chimici e microbiologici per valutare la potabilità dell’acqua. I nuovi valori, che andranno ad aggiornare una direttiva in materia ambientale del 1998, verranno discussi nelle prossime settimane dal Consiglio europeo e, se l’iter andrà a buon fine, potrebbero entrare in vigore nel 2019.

Presente alla votazione una delegazione dei genitori dell’area contaminata da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) in Veneto, arrivata ieri a Strasburgo per chiedere limiti zero per l’acqua potabile. I genitori NoPfas, accompagnati dalla Dottoressa Elisa Dalla Benetta, hanno tenuto una conferenza con il gruppo GUE-NGL, che si è fatto promotore delle osservazioni portate in Parlamento dalla delegazione.

(Ph. Mamme No Pfas / Facebook)