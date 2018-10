Proposta Lega friulana: «niente fondi ad hotel che ospitano migranti»

Condividi

Eliminare i contributi alle strutture alberghiere che negli ultimi cinque anni hanno ospitato migranti in Friuli Venezia Giulia. E’ questa la proposta di legge presentata dalla Lega in Regione. Il testo non parla esplicitamente di richiedenti asilo ma vuole dare i fondi solo «qualora il fatturato dell’attività ricettiva, sviluppato negli ultimi cinque anni, sia integralmente derivante dall’attività turistica. Nel fatturato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o incidenti».

Il capogruppo della Lega Mauro Bordin (in foto) premette che «la norma ha natura più generale» ma riconosce che «il caso più frequente di introiti non derivanti dal turismo è quello dell’accoglienza diffusa». E spiega: «se ho un hotel e sto sul mercato, il mio guadagno dipende dalla capacità di attirare clientela. Se invece ricevo fondi pubblici per ospitare migranti, ho un introito fisso perché so di avere la struttura piena per mesi: il che mi dà margini sicuri che posso reinvestire. Le realtà turistiche non hanno questa certezza: si crea una forma di concorrenza sleale».

Non è d’accordo la vicepresidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Cristina Lipanje: «questa norma è allucinante: un provvedimento ingiusto e ancor più ingiusto è che si fissi il criterio della retroattività. Queste strutture decidono di ospitare profughi perché sono in cattive condizioni o decentrate e quindi usano l’accoglienza per avere qualche guadagno. Un modo per sopravvivere, ma ora si impedirà a questi imprenditori di accedere a contributi per i restauri che sono vitali e permetterebbero agli alberghi più datati di tornare al turismo puro».

Fonte: Il Piccolo