Sicurezza, sindacato polizia: «in aumento reati contro anziani»

08:30 – Il sindacato di polizia Silp Cgil lancia l’allarme sui reati di truffa ai danni delle persone anziane. «Il rapporto 2018 sugli indici di criminalità registra una contrazione del numero dei reati più gravi – spiega Daniele Tissone segretario generale della Silp Cgil- , grazie anche al fondamentale lavoro di investigazione dei corpi di polizia e della magistratura. Siamo invece fortemente preoccupati – sottolinea – per l’aumento dei reati di truffa nei confronti delle fasce più deboli, anziani in primis, che rischia di aggravarsi a causa della carenza di organici e delle mancate assunzioni di personale in divisa nelle forze dell’ordine, che fanno registrare una minor presenza di personale nei centri urbani e nelle periferie, con operatori over 50 che rappresentano un record negativo in Europa». (Fonte: Ansa)