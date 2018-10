Verona, “Messedaglia Lectures”: dibattito sulla giustizia

Condividi

Giovedì 25 ottobre, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Verona al Polo Zanotto, è in programma il secondo appuntamento con le “Messedaglia Lectures“. Dopo la sanità, si parlerà di un’altra questione cruciale per il Paese la giustizia, insieme a Corrado Iacona, ideatore e conduttore della notissima trasmissione di Rai 3 “Presa Diretta”. C’è congruità tra gli obiettivi e i mezzi nella gestione di questa importante funzione dello Stato, oppure come recita interrogativamente il sottotitolo, anche per la Giustizia c’è il rischio di avere una struttura carente nei mezzi, e pertanto incapace di fare ciò che dovrebbe fare, cioè dare giustizia ai cittadini?

I relatori saranno il magistrato Marcello Maddalena, che racconterà al pubblico veronese, dall’alto della sua pluridecennale esperienza, quali sono i maggiori problemi materiali nel perseguimento della giustizia in una procura della Repubblica. Alfredo Robledo, magistrato esperto di reati finanziari, è noto per aver avviato le indagini che portarono alla condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale e per essere riuscito a far pagare 455 milioni alle banche che avevano venduto i derivati al Comune di Milano. Un’ulteriore prospettiva sulla giustizia sarà offerta da Cosima Buccoliero, direttrice del carcere di Opera, alle prese con i problemi della gestione dell’applicazione delle pene carcerarie e il tentativo concreto di adottare nuove procedure efficaci per la riabilitazione dei detenuti. Interverrà inoltre Alessandro Rigoli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona, che cercherà di dimostrare come solo il superamento di una visione della Giustizia corporativistica può portare alla soluzione dei problemi del sistema italiano.

La conferenza che è aperta a tutti e offre la possibilità agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di ottenere dei crediti formativi. Al termine è previsto un dibattito.

(Ph. Flickr / Dominio Pubblico)