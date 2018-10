Allarme in Usa: pacchi bomba a Obama e Clinton. Evacuata Cnn

Condividi

Allarme negli Stati Uniti per una lunga serie di pacchi bomba intercettati per fortuna senza conseguenze. Ieri un ordigno era stato inviato a George Soros mentre oggi viene reso noto che altri pacchi sarebbero stati mandati anche a Barack Obama e Hillary Clinton. Inoltre ci sarebbe stato un allarme bomba anche negli studi della Cnn di New York, che si trovano all’interno del Time Warner Center. La sirena ha cominciato a suonare in diretta televisiva ed è partita l’evacuazione precauzionale. Secondo il Secret Service, che ha avviato un’indagine, dietro all’invio dei tre pacchi bomba ci sarebbe la stessa mano.

Fonte: Huffingtonpost