«Crimea: sanzioni Russia danneggiano Italia, non il contrario»

«Se Valdegamberi vuol fare propaganda per il Cremlino è libero di farlo, perché siamo in democrazia. Ma almeno non racconti balle». Il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni (in foto) va all’attacco del collega del Gruppo Misto, volato in Crimea in vista del Forum Economico Internazionale di Yalta in programma domani, che ieri ha accusato la comunità internazionale «di violare i diritti di Mosca e di far perdere milioni di euro» agli imprenditori italiani. «Anziché fare il lacchè di Putin e della sua politica di annessione, mascherando questo sostegno con la difesa degli interessi imprenditoriali italiani – afferma Zanoni in una nota -, Valdegamberi in Crimea parli con i perseguitati tatari che si sono opposti all’occupazione russa, ascolti i parenti delle persone torturate e uccise dai servizi di Mosca».

«Ricordo a Valdegamberi, che finge di non sapere, come le sanzioni introdotte dall’Unione Europea riguardino in realtà solo un numero limitato di azioni nei settori militare-industriale, energetico e di tecnologia e merci di doppio uso. Misure prese per fermare l’aggressione armata della Russia contro l’Ucraina, nonché il tentativo del Cremlino di annettere la Crimea, una parte del territorio dell’Ucraina che è uno Stato sovrano e indipendente. In realtà le perdite subite dalle imprese italiane dipendono da Putin. È la Russia, infatti che ha introdotto delle insensate contro-sanzioni, danneggiando così l’export italiano nel settore agroalimentare, come carne, pollame, legumi, frutta, formaggi e salumi». Perdite irrisorie per l’economia italiana, sottolinea iZanoni «considerando la crescita eccezionale verso altri Paesi esteri. Questa stima è anche confermata da parte dell’Ice (Istituto per il commercio con l’estero) che nel rapporto annuale del 2016, accerta che “considerando specificamente i prodotti italiani colpiti dall’embargo russo, la flessione delle loro esportazioni complessive ammonta a circa 151 milioni di euro nel biennio 2014-15″. Una percentuale irrisoria sul totale dell’export italiano verso la Russia – conclude Zanoni – che nello stesso periodo ammontava a oltre 16 miliardi di euro».

(Ph. Regione Veneto)