«Diciamo che va in beneficenza?»: nuove polemiche Ferragnez su cibo sprecato

Condividi

Linkedin email

La coppia più social, Chiara Ferragni e Fedez, da giorni si ritrovano immersi in una polemica che sembra non avere fine. Tutta colpa del compleanno organizzato per il cantante dalla mogliettina in un supermercato tra balli con la verdura e lanci di frutta. Il web si è scatenato attaccandoli per l’immorale spreco di cibo e i due sono stati costretti a scusarsi.

«Non era luogo adatto per una festa», ha ammesso Fedez in lacrime durante una storie su Instagram. «Volevamo organizzare una festa a sorpresa e festeggiarla in una location diversa dal solito. Ci è stata proposta l’idea del supermercato: karaoke, dj set dei nostri amici e la possibilità per tutti gli ospiti di mangiare tutto quello che volessero, prendendolo direttamente dagli scaffali», spiega la Ferragni ed entrambi ci tengono a sottolineare che tutto il cibo sarebbe andato in beneficenza.

Ma ora tabloid.it pubblica un video girato “dietro le quinte” in cui si vede la coppia rivolgersi alla madre e al manager di Fedez per decidere le contromosse alle pesanti critiche ricevute. «Diciamo che lo diamo in beneficenza?», sembra chiedere il rapper. Non è chiaro però se l’idea di dare il cibo in beneficenza fosse già stata decisa in precedenza o emersa in quel momento proprio come risposta alle critiche.