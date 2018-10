Direttiva acqua: delusione Mamme NoPfas dopo voto Strasburgo

Condividi

Le Mamme NoPfas escono «non soddisfatte» dal Parlamento Europeo a Strasburgo, dopo la votazione sulla rifusione della Direttiva sull’acqua destinata al consumo umano. Lo comunica una nota dei genitori dell’area contaminata dalle sostanze perfluoroalchiliche tra le province di Vicenza, Padova e Verona. «Per quanto riguarda i Pfas, non è stata accettata la proposta di porre limiti pari e neppure il più vicino allo zero. I limiti fissati, solo per i Pfas a catena lunga, sono: 100 ng/l per ogni singolo Pfas e 500 ng/l per la somma di tutti i Pfas». Non sono stati invece fissati limiti per i Pfas a catena corta, anche se è stata accolta «la proposta presentata dal gruppo GUE/NGL, su indicazioni di Laura Facciolo del Comitato Zeropfas Montagnana, che esprime la necessità di aggiornare regolarmente l’analisi del “rischio” man mano che vengono scoperte nuove sostanze contaminanti nell’acqua».

Le Mamme NoPfas ravvisano un’altra nota positiva: «gli Stati membri dovranno garantire l’accesso all’acqua come diritto universale. Viene così finalmente recepita la richiesta firmata da oltre 2 milioni di cittadini europei con la petizione Right2Water». In definitiva, «La strada è ancora lunga – concludono le mamme NoPfas – ma continueremo ad informare e stimolare i parlamentari perché abbiamo avuto l’impressione che ci sia ancora tanta disinformazione sulla pericolosità dei Pfas».

(Ph. Mamme No Pfas / Facebook)