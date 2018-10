Efe Bal: «devo 1 milione al fisco per le mie “marchette”. Ma io non pago»

Condividi

«Ho superato un record, un milione e 98 mila euro di cartelle esattoriali». È quanto deve allo Stato l’escort transessuale Efe Bal (in foto). Intervistata a La Zanzara su Radio24 la Bal ha raccontato: «in una cartella del 2008 dovevo pagare 425 mila euro, con gli interessi oggi sono diventati 460 mila. E così via. Ci sono solo 600 euro di multe, il resto sono i soldi che io dovrei dare al fisco per un lavoro non riconosciuto dal fisco. È la cifra che dovrei pagare per i pompini che ho fatto, possiamo dire anche così. Ma non li pagherò fino a quando la prostituzione non verrà legalizzata».

Da anni ormai la trans milanese si è fatta promotrice della legalizzazione della prostituzione, cavallo di battaglia della Lega. «Possiamo salvare l’Italia di oggi – ha aggiunto -. Ci sono più di 70.000 prostitute in Italia e ci sono più di 9 milioni di italiani che ci frequentano, donne e trans. L’Italia ne ha bisogno, le puttane possono andare in soccorso al governo gialloverde». E quando le viene chiesto come usi i soldi guadagnati (in nero), svela: «spendo tutto, faccio tanto shopping, non ho più niente in Italia. Non ho una casa, non ho un conto corrente. Quando faccio un po’ di soldi, semmai vado in Turchia. Magari faccio una vacanza. Per tre giorni a Saint Tropez spendo 5-6000 euro».

(Ph. Efe Bal / Instagram)