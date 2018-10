Grosso incendio nel Bellunese, paura per forte vento [VIDEO]

Condividi

Nel pomeriggio si è sviluppato, per cause imprecisate, un grosso incendio boschivo localizzato tra Taibon Agordino e Cencenighe, nel bellunese. Il forte vento non ha consentito l’uso dell’elicottero per le operazioni di spegnimento. «Sul posto – fa presente l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin – sono presenti e operativi a terra i nostri servizi forestali e la protezione civile. E’ stata inoltre richiesta per domani l’attivazione di due aerei antincendio Canadair del Dipartimento nazionale della protezione civile. La situazione è costantemente monitorata”.