Il reddito di cittadinanza spiegato da Il Canal [VIDEO]

Nuovo divertente video dell’influencer veneto più famoso. Questa volta Il Canal, vestito di tutto punto, tenta di spiegare il reddito di cittadinanza ad una platea piuttosto particolare: delle galline. «Faccio appello alla vostra onestà intellettuale – dice -: voi siete all’interno di quello che si può chiamare “mondo del lavoro“. Il vostro compito è semplice: deponete le uova e io vi ricompenso puntualmente con del mangime, il vostro dio denaro. Siete disposte a qualsiasi umiliazione pur di averlo».

«Ultimamente però ci sono due galline che non riescono più a compiere il proprio dovere ma lasciarvi senza mangime oggi sarebbe eticamente inaccettabile. In futuro il lavoro delle altre vi garantirà una minima, che io ho chiamato reddito di cittadinanza, che riuscirà a soddisfare i vostri bisogni primari. Questo vi servirà per rimettervi in pista». Successivamente Il Canal apre il pollaio e fa uscire i due casi in difficoltà ma a quel punto quasi tutte le galline scappano. «Così il pollaio va in defaul!», conclude allarmato richiudendo la porta.