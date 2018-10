Meningite a Treviso, ricoverato 46enne in gravi condizioni

Condividi

18:42 – La direzione sanitaria dell’Azienda Ulss 2 “Marca trevigiana” ha reso noto che all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è stato ricoverato in gravi condizioni un paziente di 46 anni affetto da meningite da pneumococco. Da ieri l’uomo accusava febbre, mal di testa e mal d’orecchi. A dare l’allarme è stata questa mattina la moglie quando l’ha trovato incosciente a letto. Rispetto al caso di ieri verificatosi a Vicenza (clicca qui per leggere), la meningite da pneumococco, a differenza di altri tipi di meningite, non dà origine a focolai epidemici e per questo motivo non richiede nemmeno interventi di profilassi antibiotica. (Fonte: Ansa – 17:42)