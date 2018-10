Mozione anti-aborto, dopo Verona proposta anche a Milano

Condividi

Il centrodestra in consiglio comunale a Milano ha prestato ieri, per iniziativa di Luigi Amicone (in foto), consigliere di Forza Italia, la mozione anti aborto di Verona (clicca qui per leggere) dove si contesta che la legge 194 non avrebbe ridotto il ricorso all’aborto clandestino, anzi, avrebbe contribuito ad aumentare il «ricorso all’aborto come strumento contraccettivo». Nella mozione si chiede di «sostenere» Milano «città della vita» e chiede a sindaco e giunta un impegno per prevedere «congrui finanziamenti a istituzioni, associazioni e gruppi che sostengono concretamente politiche a favore della famiglia e della vita per far conoscere alle donne le possibilità alternative all’aborto».

Si è subito opposta la sinistra che definisce la proposta di Amicone «una grave provocazione. Questa mozione è assurda e contiene molte falsità. Noi del Pd siamo tutti compatti per difendere questa legge che tutela le donne e la maternità consapevole di donne e uomini. Quel che bisogna fare è difendere la contraccezione gratuita i consultori, perché tutte le persone abbiano gli strumenti giusti per decidere eventualmente quando avere un bambino». Amicone ribatte: «viviamo in un mondo morto, una società vecchia, dove si prende il cane invece che fare un bambino. Basta dividersi fra bigotti e sinistri, ritroviamo una visione della vita, partendo dalla realtà di fatto di questo Paese che non fa più figli e non ha futuro».

