Ordigno bellico in cantiere vicino a binari, sospesa linea Bologna-Verona

Dalle 12.40 il traffico ferroviario fra San Felice sul Panaro e Crevalcore (linea Bologna – Verona) è sospeso per il rinvenimento di un residuato bellico in prossimità della sede ferroviaria. Trenitalia ha attivato un servizio con autobus per il servizio regionale fra Crevalcore e Poggio Rusco. I convogli a lunga percorrenza, invece, deviano in itinerari alternativi con ritardi fino a 90 minuti. In attesa dell’intervento degli artificieri, spiega Rfi, sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.