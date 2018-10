Parietti: «ho paura del Salvini che è in me»

Condividi

Alba Parietti, in un’intervista a Il Dubbio, si lascia andare a dichiarazioni politiche. La show girl non ha mai nascosto le sue idee di sinistra e si dice orgogliosa della storia del «comunismo italiano», tanto da commuoversi davanti al pugno chiuso di Mimmo Lucano, un uomo che «ha dimostrato che con l’umanità si può ottenere integrazione». Ma una cosa non le va giù: «non voglio più gente che non somiglia per niente alla sinistra, gente confusa, senza una consapevolezza ideologica».

«Ho sofferto abbastanza negli anni del renzismo – continua Parietti -. Non lo trovo per nulla rappresentativo della sinistra e mi ritengo scippata dei valori fondanti della mia educazione, della mia famiglia. Essere figlia di un ex partigiano non è una cosa semplice, quel senso di giustizia e libertà lo senti dentro. Allora io rivendico il diritto di avere un partito in cui riconoscermi». E sul fatto che Renzi continui ad avere un peso importante nel Pd commenta: «non so se la lezione sia stata imparata proprio da tutti come ha detto Maurizio Martina. Io non nulla di particolare contro Renzi, ma non si può continuare a non capire che hai un impatto non positivo sulla gente».

E sul governo gialloverde dice: «non mi spaventano loro, ma la violenza e la rabbia di certi elettori. Ieri ho fatto un commento su Riace, parlando dell’umanità e della voglia di giustizia di Mimmo Lucano e mi sono sentita rispondere: “Ecco, ve la siete presi in quel posto, guardate quanto abbiamo preso a Trento”. Sembrava stessimo parlando di una partita di calcio, non di persone. È una tragedia. Ciò che mi fa paura non è Salvini in sé, è il Salvini che è in me».

Ph: Instagram @Albaparietti