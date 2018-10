Roma, 16enne morta in stabile occupato: «drogata e stuprata»

Condividi

L’ipotesi di un’overdose, nel caso della morte della 16enne Desiree Mariottini a Roma, si fa sempre più remota. La ragazzina è stata trovata nello stabile occupato di via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, zona universitaria che di notte si trasforma in un luogo di spaccio. La giovane, che viveva Cisterna di Latina, era uscita dicendo alla madre che avrebbe dormito da un’amica e nascondendo il fatto che stava andando a Roma. La procura sta indagando per omicidio e stupro: l’autopsia effettuata sul corpo della ragazza conferma un rapporto sessuale ma, per fare luce sulle cause della morte, saranno necessarie ulteriori analisi.

Ci sarebbe anche un testimone, un ragazzo senegalese, che alla polizia avrebbe raccontato: «una ragazza urlava “l’hanno violentata”, “sono stati tre sicuramente o quattro”. Ho guardato quella che urlava, era italiana penso pure fosse romana, e c’era un’altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa, ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perché l’altra ragazza urlava e diceva che era morta. Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza – ha aggiunto – sono entrato e c’era una ragazza che urlava. Nell’edificio c’erano africani e arabi: un po’ di gente, sei o sette persone».

Matteo Salvini, oggi a Roma, aveva annunciato di voler entrare nello stabile abbandonato dov’è stato ritrovato il corpo di Desiree. Al suo arrivo, però, è stato accolto da cori “sciacallo, sciacallo” e striscioni da parte dei residenti e delle femministe del movimento “Non una di meno” ed ha rinunciato a visitare il capannone fatiscente. Alle contestazioni altri cittadini hanno risposto con applausi a Salvini invitandolo a non dare bado a chi gli dà contro. Prima di andarsene il vicepremier ha promesso: «tornerò con la ruspa».

Fonte: Tgcom24

Ph: Twitter @FmMosca