Roma, cede scala mobile metro: 24 feriti. Salvini: «saltavano ubriachi» [VIDEO]

Serata di paura a Roma dove la scala mobile della stazione Repubblica della linea A della metro ha ceduto mentre sopra si trovava un gruppo di circa 50 persone, tutti tifosi del Cska Mosca. Il bilancio è di 24 feriti di cui 7 in codice rosso e per uno di loro si è resa necessaria l’amputazione di un piede. La dinamica è ancora da definire, saranno i filmati delle telecamere di sorveglianza a dipanare i molti dubbi che si sono creati intorno alla vicenda. Ci sono testimoni che parlano dei tifosi che avrebbero iniziato a saltare ubriachi sulla scala mobile ma i russi smentiscono. Un ragazzo, visibilmente alticcio, all’arrivo dei soccorsi continuava a ripetere «no jump», ovvero «non abbiamo saltato». Altre persone presenti hanno dichiarato che, prima del cedimento, la scala avrebbe iniziato stranamente ad accelerare.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni personali gravissime, il pm già in serata ha svolto i primi atti istruttori all’interno della stazione. La fermata Repubblica della Metro A è stata posta sotto sequestro per proseguire gli accertamenti. Fonti Atac, che ha aperto un’indagine un’interna, riferiscono che la scala crollata aveva meno di 10 anni (in media questo tipo di impianto ha una durata di 30).

La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata immediatamente sul posto ed ha dichiarato: «sembra che alcuni testimoni abbiano visto persone saltare e ballare sulla scala. Gli inquirenti stabiliranno le cause del crollo». Anche Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5 difende la situazione: «beh, c’erano decine di ubriachi che facevano casino… Si trattava di pseudotifosi di una squadra russa, le scale mobili non sono fatte perché la gente ci salti sopra».

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 ottobre 2018

