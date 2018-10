Spread e borsa, in 8 mesi “bruciati” 300 miliardi

Condividi

Dalla fine di febbraio, il valore di mercato di obbligazioni e azioni quotate in Borsa è diminuito di 198 miliardi di euro, oltre il 10% del Pil. Un passivo potenziale che arriva a 304,7 miliardi, considerando anche i titoli di Stato detenuti dalla Banca d’Italia e da investitori esteri. È quanto emerge dalle stime elaborate dal sociologo Luca Ricolfi della Fondazione David Hume, che precisa che «le perdite calcolate sono ovviamente virtuali, e potrebbero essere riassorbite, o tramutarsi in guadagni, ove la situazione economica e le valutazioni dei mercati nei prossimi mesi o anni dovessero evolvere positivamente».

Ragionando sul totale della popolazione – 60 milioni -, è come se in otto mesi il valore di azioni e bond si fosse deprezzato per 3.300 euro a persona: una perdita che per famiglie e imprese ammonta ad almeno 122 miliardi dalle elezioni del 4 marzo. Dal calcolo dello studio sono esclusi i depositi bancari e postali, i titoli esteri, e altre forme di ricchezza. Conteggiando anche queste voci, le perdite virtuali per famiglie e imprese ammontano a 193,8 miliardi.

