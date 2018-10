Venezia, accordo governo-Regione: 26 milioni per area crisi complessa

Condividi

È stato firmato ieri a Roma, nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Accordo di Programma per l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa di Venezia. La firma è stata apposta dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L’accordo è finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, all’attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva e al reimpiego dei lavoratori appartenenti a uno specifico bacino di riferimento. Nello specifico il Mise interviene con 20 milioni di euro per sostenere i progetti di investimento industriale di entità compresa tra 1,5 e 20 milioni di euro, mentre la Regione si impegna a destinare altri 6,7 milioni di euro per gli interventi a sostegno dell’occupazione, della riqualificazione e dell’adeguamento professionale dei lavoratori.

A questo si aggiunge la previsione, in parte già applicata, di una premialità per le piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese nei bandi POR FESR per i progetti destinati allo sviluppo dell’area. Nell’ambito delle azioni destinate all’area di crisi nel periodo 2018-2020, inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione valuteranno il sostegno di eventuali grandi progetti industriali, superiori ai 20 milioni di euro e con rilevanti impatti occupazionali, con la formula dei contratti di sviluppo. «È il risultato del buon lavoro che è stato fatto e dell’ottima collaborazione con il Mise», ha detto Zaia, precisando che «dopo il necessario passaggio alla Corte dei Conti, partirà la fase di realizzazione degli interventi destinati a creare le condizioni per una nuova fase di crescita del tessuto industriale di Venezia e di Porto Marghera».

