Video aggrappato all’ala di un aereo, rapper muore schiantandosi al suolo

Condividi

Linkedin email

Jon James McMurray, rapper canadese, è morto cadendo dall’ala di un aeroplano mentre stava girando un video per la sua ultima canzone. Lo riporta il Daily Mail spiegando che il rapper avrebbe dovuto tenersi aggrappato al velivolo per poi lanciarsi. Purtroppo non avrebbe avuto il tempo di aprire il paracadute a causa di una turbolenza d’aria che avrebbe fatto avvicinare l’aereo troppo a terra. I testimoni raccontano che «Jon si è tenuto all’ala fino all’ultimo minuto finché non è caduto senza aver tempo di aprire il paracadute. È morto all’impatto con il suolo».