Alessandro, solidarietà non deve finire: «iscrivetevi a registri per donatori midollo»

Condividi

Linkedin email

13:49 – «E’ importante che chi può continui a iscriversi ai registri dei donatori di midollo, non lo dico per mio figlio ma per tutti i pazienti che sono in attesa. Chi diventa donatore lo fa per tutti i malati». Sono queste le parole di Paolo Montresor, padre del piccolo Alessandro Maria che sta combattendo in un ospedale inglese una battaglia contro una malattia rara (clicca qui per leggere). Il piccolo a poco più di un anno ed ha bisogno di un trapianto di midollo osseo per sopravvivere. Nei giorni scorsi era stato lanciato un appello che invitava tutti a fare la tipizzazione per trovare un donatore compatibile.

Sulla sacca di staminali disponibile in Italia il padre del bambino dichiara di aver saputo dalla stampa di questa possibilità ma «non abbiamo parlato con nessuno dall’Italia. Da quello che ci hanno detto qui però non c’è certezza sulla compatibilità finchè non vengono fatti altri esami. La nostra vicenda ha generato uno tsunami, e a questo punto è importante che continui a beneficio di tutti. Sarebbe bello che da una nascita venisse la speranza per nostro figlio, ma aspettiamo». La gara di solidarietà per il piccolo Alessandro quindi deve continuare. «Per ora risponde bene alla terapia – conclude Montresor -, speriamo si trovi un donatore per il trapianto, che eviterebbe che scoppi la “bomba atomica” della malattia». (Fonte: Ansa – 11:17)

Ph: Facebook Alessandro Maria