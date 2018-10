Caso Desirèe, Facchinetti: «rimettiamo ghigliottina in piazza»

Condividi

Un Francesco Facchinetti furioso commenta la vicenda di Desirèe Mariottini, drogata, violentata e uccisa in un capannone fatiscente di Roma. Con l’accusa di violenza sessuale e omicidio sono state fermate tre persone, due senegalesi e un nigeriano irregolari in Italia. Il cantante e conduttore su Twitter tuona: «io vorrei capire cosa aspettiamo a rimettere nelle piazze la ghigliottina. Questi demoni vanno spazzati via immediatamente. E chi mi dice che sono populista vada a fare in c**o e provi a pensare se una cosa del genere fosse successa a sua figlia, sorella, amica o fidanzata. Invocare la pena di morte per questi bastardi non vuol dire essere fascisti ma vuol dire essere realisti. La pu***nata di essere buonisti a tutti i costi ci ha portato fino a qui: COMPLIMENTI!».