Doppio Malto Marcon, rilassatevi al ristorante con “Massaggi o Assaggi?”

Prosegue il FestivalBeer da Doppio Malto Marcon: fino a giovedì 1° novembre il Brew Restaurant propone serate tematiche, eventi musicali e molto altro, per trascorrere del tempo con famiglia e amici all’insegna del divertimento e del relax. Torna “Massaggi o assaggi?”: giovedì 25 ottobre, dalle 19:30 alle 22, un bel massaggio rilassante gratuito attende tutti gli ospiti Doppio Malto, per sciogliere la tensione accumulata sul lavoro. Dopo una giornata stressante, concedersi una coccola sarà facilissimo grazie ai professionisti del massaggio di ShapeMe. Il modo perfetto per combattere lo stress e i dolori posturali causati dal lavoro d’ufficio e da uno stile di vita sedentario.

Lunedì 29 ottobre la serata è invece dedicata agli uomini. “Barba o birra?”, non ci sarà bisogno di scegliere! Doppio Malto offre la prima birra e The Original Barber Store pensa al look. Dalle 19:30 sarà possibile farsi fare la barba gratuitamente… proprio di lunedì, giorno di chiusura dei barbieri. L’attività è gratuita, proprio come la prima birra che si potrà gustare prima o dopo il taglio! Per tutto il periodo del FestivalBeer la prima birra è sempre offerta, per dissetarsi dopo un buon piatto di carne alla brace o per degustarla come un intenditore. Doppio Malto Marcon è #unpostofelice dedicato alla cultura della birra artigianale e alla buona cucina, ma anche al piacere di stare insieme e divertirsi in compagnia, per grandi, piccoli e per gli eterni Peter Pan.

Clicca qui per vedere il programma completo di FestivalBeer.