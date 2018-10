Gina eletta nonna più sexy del mondo

Condividi

Dimenticate gli stereotipi della nonna in grembiule, con i bigodini in testa e sempre ai fornelli pronta a prepararvi i più deliziosi manicaretti. Lei è Gina Stewart, 48 anni ed è stata eletta da Maxim Australia nonna più sexy del mondo. E’ mamma di 4 figli (James 27 anni, Casey 25 anni, Cody 22 anni e Summer di 4) ed è già nonna di una bimba di 1 anno.

I suoi social sono costellati di foto in pose ammiccanti dove mostre fiera delle curve sexy che farebbero invidia anche ad una 20enne e completini intimi da capogiro a cui non vuole assolutamente rinunciare. «Essere nonna non significa che devi indossare le camicie da notte floreali, non ho intenzione di rinunciare alla mia lingerie sexy», spiega lei. Inoltre Gina sta combattendo la tendenza nel mondo della moda a dare spazio solo alle ragazze giovani. «Voglio essere da esempio alle madri e alle donne mature, puoi essere sexy a qualunque età», ha detto. E il successo che sta ottenendo sembra darle ragione.