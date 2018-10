Mafia, carcere duro per Provenzano: Strasburgo condanna Italia

Condividi

Linkedin email

La corte europea di Strasburgo per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per aver inflitto il carcere duro al boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano, da marzo 2016 fino alla sua morte avvenuta a luglio. Nessuna violazione sulle condizioni di detenzione, ma la proroga del 41 bis è stata ritenuta una punizione eccessiva dalla Corte di Strasburgo, che ha accolto il ricorso dei familiari che ritenevano le condizioni di salute di Provenzano incompatibili con il carcere duro. «Ma scherziamo? – ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook – Avremmo così violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Non sanno di cosa parlano! I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è stato ed è uno strumento fondamentale per debellare la mafia e non si tocca. Con la mafia nessuna pietà».

(Fonte: Ilfattoquotidiano)