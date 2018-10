Mirabila a Pavia con “Borsa Internazionale del Turismo Culturale ed Agroalimentare”

Condividi

Sarà il Palazzo Esposizioni della Camera di Commercio di Pavia, ad ospitare dal 26 al 27 ottobre la settima edizione della “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” e la terza edizione della “Borsa Food&Drink di Mirabilia”. In questa sede si svolgeranno gli incontri B2B tra 250 operatori e 90 buyers internazionali del settore turismo e food & drink. L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Mirabilia Network, la rete di 17 siti UNESCO o candidati UNESCO aggregata dalle locali Camere di Commercio e da Unioncamere. Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catania, Crotone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, La Spezia, Matera, Messina, Pavia, Perugia, Potenza, Ragusa, Savona, Sassari, Siracusa, Trieste, Udine e Verona con i loro siti Unesco sono i luoghi italiani che compongono il Network che oramai è presente su tutto il territorio nazionale dal nord al sud Isole comprese.

La Borsa Internazionale del Turismo Culturale è un evento B2B riservato agli imprenditori del settore turistico (tour operators, agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di incoming, etc.) operanti nei territori che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e a 90 buyers (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel, ecc.) provenienti dai Paesi UE, USA, Giappone e Cina. Il percorso progettuale, già avviato con la realizzazione della Borsa Internazionale a Lerici nel 2012, a Matera nel 2013, a Perugia nel 2014, a Lipari nel 2015, Udine nel 2016 e Verona nel 2017 intende promuovere un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO “meno noti” che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e artisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento UNESCO con l’obiettivo di incrementare l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico.

In concomitanza della Borsa si svolgerà anche la terza edizione di Mirabilia Food&Drink, un evento B2B nel settore food & drink riservato a 100 imprenditori provenienti da tutti i territori MIRABILIA, che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e a circa 40 buyers provenienti da area europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone selezionati da ICE-Agenzia, ente partner di Mirabilia.

Venerdì 26 ottobre, in occasione della giornata inaugurale, alle ore 10.00 il benvenuto di Franco Bosi, Presidente della Camera di Commercio di Pavia; di Angelo Tortorelli, Presidente Associazione Mirabilia Network; di Eric Giraudier, President of the Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Gard e di Massimo Depaoli, Sindaco del Comune di Pavia. Alle ore 11.00, durante la tavola rotonda “Turismo, cultura, agroalimentare: il valore dei territori e dei siti UNESCO”, interverranno Lucia Borgonzoni, sottosegretario per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; Philippe Daverio, critico d’arte, docente e saggista; Ivana Jelinic, Presidente Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo; Davide Rampello, docente universitario, regista e direttore

artistico e Giuseppe Tripoli, segretario regionale Unioncamere. Modera il conduttore televisivo Patrizio

Roversi. Alle ore 12.15 interverrà il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e i lavori saranno

conclusi dal Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo della Repubblica Italiana

Gian Marco Centinaio. L’evento si concluderà, infine, alle ore 12.30 con l’assegnazione del Premio Mirabilia ARTinART, riconoscimento che valorizza l’artigianato artistico dei siti UNESCO del Network MIRABILIA. L’edizione 2018 ha come tema “MIRABILIA – Viaggio attraverso le città dell’Arte“. Le opere partecipanti al premio, selezionate a livello provinciale da una commissione locale, sono in mostra a Pavia in occasione della

Borsa Internazionale del Turismo Culturale.