Morta Anzanello, ex pallavolista veneta della nazionale: vinse oro nel 2002

Sara Anzanello, ex pallavolista originaria di Ponte di Piave (Tv), che fu tra le protagoniste dell’oro mondiale dell’Italia nel 2002, è morta oggi a soli 38 anni dopo una lunga battaglia contro una grave forma di epatite. Nel 2013, durante l’avventura in Azerbaigian all’Azerreyl Baku, viene ricoverata a Milano per essere sottoposta a un trapianto di fegato. L’intervento riesce e nel 2014-2015 torna nel mondo della pallavolo lavorando come supporto team manager per il Club Italia, impegnato in Serie A2 . Nella stagione seguente torna in campo a Novara, in B1 ma la stagione successiva si ritira.

«È un giorno davvero triste per lo sport veneto e nazionale: l’addio a Sara è dolorosissimo innanzi tutto per i suoi familiari e per le persone a lei più vicine, ma la prematura scomparsa di questa atleta brava e forte colpisce tutti noi – è il cordoglio del presidente veneto Luca Zaia -. Come comunità trevigiana ci stringiamo nel ricordo commosso a questa donna straordinaria, costretta a un calvario sanitario affrontato con il coraggio e la testardaggine che aveva dimostrato nei campi di gioco. Sara rimanga d’esempio per i giovani nello sport e nella vita».